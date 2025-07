Relativismo cultural: Mujer se casó con dos hermanos al mismo tiempo

Dos hermanos del norte de la India se casaron, durante esta semana, con la misma mujer en una ceremonia que ha generado un interés particular al revivir una práctica milenaria: la poliandria, una forma de matrimonio poco común pero aún viva en algunas regiones del Himalaya.

La boda, celebrada en una aldea del estado norteño de Himachal Pradesh, formalizó la unión de Sunita Chauhan con los hermanos Pradeep y Kapil Negi, quienes aseguran haber tomado la decisión de forma conjunta y voluntaria.

"Tomé esta decisión sin ninguna presión. Respeto el vínculo que hemos formado", declaró la mujer a la agencia india PTI.

