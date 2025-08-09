Irán arrestó a 20 sospechosos de colaborar con Israel en los últimos meses

El Poder Judicial iraní informó este sábado del arresto de 20 personas que supuestamente trabajaban para el Mosad en los últimos meses y advirtió que no tendrá piedad si los acusados son condenados por espionaje.

Así lo anunció el portavoz del Poder Judicial Asghar Jahangiri, quien indicó que algunos de los 20 detenidos han sido puestos en libertad y los cargos han sido retirados, aunque no indicó cuántos, informó la agencia Mizan.

El resto de casos están siendo investigados en estos momentos y Jahangiri advirtió que no tendrán “piedad” en caso de encontrar a los sospechosos culpables de colaborar con su archienemigo.

“El sistema judicial no mostrará ninguna piedad al tratar con los espías y agentes sionistas, y dará una lección a todos los espías y agentes del régimen sionista con sentencias firmes”, aseguró.

Advertencia judicial y ofensiva anti-espionaje

Irán ejecutó hace tres días a un preso condenado por “espiar para Israel”, acusado de compartir información sobre un científico nuclear asesinado durante la guerra con el Estado hebreo en junio.

En los últimos dos meses, Irán ahorcó al menos a otros tres presos por colaborar con Israel en medio de la ofensiva de Israel contra el país persa.

Escalada de violencia en el conflicto Irán-Israel

Durante la guerra, Israel bombardeó instalaciones y causó más de 1.000 muertos, entre ellos decenas de altos cargos militares y científicos nucleares iraníes.

Irán respondió a esos ataques con el lanzamiento diario de misiles y drones contra territorio israelí, que provocaron 30 muertos.

Durante y después de la guerra, las autoridades iraníes han anunciado múltiples detenciones de espías para Israel.