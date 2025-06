Netanyahu: "Audaz decisión" de Trump "cambiará la historia"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó este sábado al presidente de EE.UU., Donald Trump, por su "audaz decisión" de bombardear tres instalaciones nucleares en Irán y agregó: "el presidente Trump y yo solemos decir: 'La paz se logra con la fuerza'".

En un video publicado en su cuenta de X, el líder israelí escribió que "primero viene la fuerza, luego la paz (...) Y esta noche, el presidente Trump y Estados Unidos actuaron con mucha fuerza".

President Trump and I often say: ‘Peace through strength.’



First comes strength, then comes peace.



And tonight, @realDonaldTrump and the United States acted with a lot of strength. pic.twitter.com/7lTWCZkgw7