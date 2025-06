Los ataques a instalaciones nucleares iraníes por Israel no sólo son ilegales, sino que además amenazan con liberar radiación y perjudicar con ello la salud pública y el medio ambiente, advirtió este martes un nuevo comunicado de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN).

"La escalada del conflicto entre Israel, un país con armas nucleares, contra las instalaciones atómicas de Irán debe terminar antes de que sea demasiado tarde", señaló en el escrito la directora ejecutiva de ICAN, Melissa Parke.

La coalición de ONGs antinucleares, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2017, también urgió a Israel a unirse al Tratado de No Proliferación y conminó a Irán a reiterar su adhesión a éste, un día después de que las autoridades del régimen islámico anunciaran su intención de abandonarlo.

El pasado viernes, ICAN ya subrayó que los ataques israelíes al programa atómico iraní amenazaban con arruinar las conversaciones en curso para limitar las actividades nucleares de Irán, y garantizar que tengan únicamente fines pacíficos.

Israel’s bombing of Iran’s nuclear sites is a dangerous escalation. Israel is the only nuclear-armed state in the region. Both must join the UN Treaty banning nuclear weapons now, nuclear weapons have no “right hands.”



Read more here: https://t.co/XMkpowNAgY#TPNW #NuclearBan pic.twitter.com/dyb7f1urvJ