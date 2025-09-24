Síguenos:
Mundo | Irán | Programa nuclear

Moscú y Teherán firman memorando para construcción de nuevas centrales nucleares en Irán

EFE

Rusia manifestó su disposición a Irán de cooperar para recuperar sus capacidades en esta materia tras los ataques de Estados Unidos.

El acuerdo estipula la construcción de ocho reactores en Bushehr, a orillas del Golfo Pérsico.

Rusia e Irán firmaron este miércoles un memorando de entendimiento para la cooperación en la construcción de pequeñas centrales nucleares en territorio iraní.

El director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, recibió en Moscú al vicepresidente del país y presidente de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, tras lo que procedieron a firmar el documento bilateral.

"El documento describe las medidas específicas para implementar este proyecto en Irán", explica la nota publicada en el portal oficial de Rosatom.

Después de los ataques israelíes y estadounidenses de junio pasado contra instalaciones nucleares iraníes, Rusia expresó inmediatamente su disposición a cooperar con Teherán en la recuperación de sus capacidades nucleares.

La reunión de hoy tuvo lugar en la sede de la corporación atómica estatal y se enmarca en la visita de la delegación iraní para participar en el foro de la Semana Mundial Atómica, que se celebrará en Moscú entre el 25 y el 28 de septiembre y está dedicado al 80º aniversario de la industria nuclear rusa.

Los organizadores esperan acoger a más de 100 países y, en esos días, se prevé la firma de varios acuerdos de cooperación nuclear.

Ya ha sido confirmada la asistencia del vicepresidente iraní, Mohammed Eslami, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi.

Eslami, también director de la Organización de Energía Atómica de Irán, adelantó el lunes que Moscú y Teherán firmarían un acuerdo en los próximos días para la construcción de nuevas plantas.

Según la agencia IRNA, el acuerdo estipula la construcción de ocho reactores en Bushehr, a orillas del Golfo Pérsico.

