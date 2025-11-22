"Globo de la muerte": Motociclista chileno falleció durante acrobacias en circo en Italia

Un especialista chileno de 26 años falleció esta madrugada en un circo en Sant'Anastasia, en la provincia de Nápoles, (sur de Italia) durante un número acrobático con motocicletas dentro de una esfera de acero.

La tragedia tuvo lugar durante el espectáculo conocido como "globo de la muerte", en el que varios motociclistas realizan maniobras a gran velocidad dentro de la esfera cerrada.

El circo, que ha estado en funcionamiento desde principios del siglo XX, anunció la cancelación de todas las funciones programadas en Sant'Anastasia.

"Como ya anunciaron los medios de comunicación ayer por la noche, hemos sufrido un grave accidente durante la función de la tarde, por lo que, por razones de fuerza mayor, nos vemos obligados a cancelar las próximas representaciones en Sant'Anastasia", indicó la compañía en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El circo también dedicó un emotivo mensaje al joven fallecido, identificado como Christian: "Gracias, Christian, siempre estarás en nuestros corazones. Has sido un gran artista".

Un herido grave y un ileso

Según las primeras versiones, el especialista chileno cayó al centro de la esfera de forma repentina y aunque los otros dos motociclistas intentaron evitarlo reduciendo la velocidad, terminaron colisionando entre sí.

El segundo especialista involucrado en el accidente, un mexicano de 43 años, fue trasladado al hospital en estado grave, mientras que el tercer motociclista, de nacionalidad colombiana y también de 26 años, resultó ileso, informaron los medios italianos.

El espectáculo, realizado en la oscuridad, estaba iluminado por los LEDs que los motociclistas llevaban en sus trajes, lo que permitió que varios espectadores grabasen el accidente.

El alcalde de Sant'Anastasia, Domenico Esposito, expresó su pesar por el fallecimiento del joven chileno: "Es una tragedia muy dolorosa, diría devastadora", afirmó.

"Este circo contaba con una gran cantidad de seguidores, y aunque no he visto sus espectáculos personalmente, me parece que estaban muy bien equipados y que contaban con todas las autorizaciones necesarias para realizar un espectáculo tan peligroso", añadió.