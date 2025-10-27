El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, aseguró que el Gobierno cuenta con un plan multifacético para llevar a cabo una respuesta "rápida y eficaz" ante el inminente impacto la noche de este lunes del huracán Melissa en el país caribeño.

"Contamos con el Fondo Nacional para Riesgos de Desastres Naturales y el Fondo de Contingencia, que utilizaremos para iniciar el proceso de socorro y recuperación. Además de estos, existen niveles adicionales de protección de seguros que se activan una vez que se alcanzan umbrales de impacto específicos, junto con líneas de crédito contingentes", afirmó Holness en un discurso dirigido a la nación.

El mandatario hizo hincapié en que las autoridades jamaicanas, como la Agencia Nacional de Obras Públicas (NWA, por sus siglas en inglés), la Fuerza de Defensa de Jamaica (JDF, en inglés) y la Autoridad Nacional de Gestión de Residuos Sólidos (NSWMA, en inglés), están preparadas para dar una respuesta "rápida y eficaz" tras el paso del huracán de categoría 5.

