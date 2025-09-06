El príncipe Hisahito inicia su camino oficial hacia el trono imperial de Japón

El príncipe Hisahito de Japón, segundo en la línea sucesoria al Trono del Crisantemo, cumplió 19 años este sábado en una jornada marcada por su 'ceremonia de la mayoría de edad', los ritos protocolarios que le permitirán empezar a participar en la agenda oficial de la familia imperial y le dan pie a reinar.

Es la primera vez en 40 años que se celebran estos ritos desde que su padre, el príncipe heredero Fumihito de Akishino (59), tomara parte en su ceremonia al llegar a la edad adulta en 1985.

En Japón, la mayoría de edad se celebraba tradicionalmente a los 20 años, pero en 2022 el país asiático aprobó una reforma que rebajó la marca hasta los 18 años.

Hisahito, que los cumplió el año pasado, debería haber celebrado entonces esta ceremonia, pero se decidió posponerla hasta este año para que pudiera concentrase en su examen de ingreso a la universidad, que tuvo lugar esta primavera.

El inicio de los nueve ritos en los que tendrá que participar solo en la jornada de hoy comenzó pasadas las 8:30 hora localcon la llegada a su residencia de un chambelán y otros mensajeros imperiales para entregarle un tocado 'kanmuri' especial de parte del emperador.

Vestido de chaqué, el príncipe viajó a continuación en un carruaje de caballos, el mismo que usó su padre en su día, hasta el palacio imperial para participar en la ceremonia principal, 'Kakan no Gi'.

Durante la misma, que arrancó poco antes de las 10:00 hora japonesa, Hisahito vistió un atuendo tradicional en tono amarillo característico de los menores de edad, con una cola de 6 metros de largo, durante la que fue 'coronado' con el tocado en presencia del emperador Naruhito y su esposa, la emperatriz Masako.

En este momento estuvieron también presentes sus padres, los príncipes herederos Fumihito y Kiko, así como otros familiares, entre ellos su hermana Kako y su primera Aiko, única hija del emperador, y los jefes de los tres poderes del Gobierno.

La ceremonia, reservada para los miembros masculinos de la dinastía, los únicos actualmente con derechos sucesorios, se lleva a cabo en absoluto silencio, solo roto por el sonido de las tijeras cortando el cordón que le ajusta el tocado a la cabeza y las palabras que el joven ofreció ante los emperadores y sus padres.

Tras ese momento, Hisahito fue llevado a ponerse su atuendo de adulto, de color negro, para proceder a visitar los tres santuarios ubicados en el recinto del palacio imperial en Tokio.

La jornada continuará con más cambios de vestuario y otros ritos, entre ellos la recepción del Gran Cordón de la Orden Suprema del Crisantemo de manos del emperador, una reunión con el gran chambelán de la Agencia de la Casa Imperial, la institución que gestiona los asuntos de la familia; otra con los emperadores eméritos, sus abuelos Akihito y Michiko, y un banquete oficial.

Los ritos de esta ceremonia de la mayoría de edad no concluyen hoy, se prolongarán durante varios días.

El 8 de septiembre, Hisahito viajará al Gran Santuario de Ise, el más sagrado de Japón, donde se custodia el Espejo Sagrado, uno de los tres tesoros que se dice que fueron otorgados por las deidades al considerado primer emperador japonés, Jinmu, y posteriormente irá a la tumba de éste en Kashihara, Nara, antigua capital nipona.

El día 9, el joven visitará la tumba de su bisabuelo, el emperador Showa, en el oeste de Tokio, y el día 10 pondrá fin a los actos protocolarios de la ceremonia participando en un banquete con el primer ministro, Shigeru Ishiba.