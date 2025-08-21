Joven fundó su propio país tras descubrir territorio sin reclamar

Un joven australiano fundó su propio país tras descubrir un territorio sin reclamar entre Croacia y Serbia.

Se trata de la República Libre de Verdis, una franja de bosque de menos de 505.800 metros que no ha sido parte de una nación desde la disolución de Yugoslavia, y que ahora fue fundada por Daniel Jackson.

A sus 14 años, Jackson se propuso hacer algo diferente junto a sus amigos. Fue entonces que descubrieron el territorio y pensaron que sería divertido convertirlo en un país.

Jackson, quien es el "presidente" del autoproclamado país, declaró oficialmente la independencia de la república el 30 de mayo de 2019, y actualmente cuenta con leyes, bandera y pasaporte.

"Empezamos a hacer realidad Verdis cuando tenía 18 años, creando algunas leyes y una bandera —dijo—. Ahora hemos formado un gobierno y tenemos un gabinete excelente", explicó el joven que actualmente tiene 20 años.

Los idiomas oficiales de Verdis son el inglés, el croata y el serbio, y la nación utiliza el euro como moneda.

Sin embargo, en 2023 la policía deportó a varios "ciudadanos" de Verdis y les prohibió el ingreso por ser supuestas "amenazas para la seguridad nacional".

Pese a que Jackson ahora opera lo que él llama un "gobierno en el exilio", sigue abogando por el derecho a acceder a Verdis y espera volver a vivir allí algún día. "No me interesa el poder en absoluto... Solo quiero ser un ciudadano normal. Ha sido revelador y estoy muy orgulloso de lo que he logrado", comentó.