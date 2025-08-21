Joven fundó su propio país tras descubrir territorio sin reclamar
El 30 de mayo de 2019, el joven declaró la independencia de la República Libre de Verdis.
Un joven australiano fundó su propio país tras descubrir un territorio sin reclamar entre Croacia y Serbia.
Se trata de la República Libre de Verdis, una franja de bosque de menos de 505.800 metros que no ha sido parte de una nación desde la disolución de Yugoslavia, y que ahora fue fundada por Daniel Jackson.
A sus 14 años, Jackson se propuso hacer algo diferente junto a sus amigos. Fue entonces que descubrieron el territorio y pensaron que sería divertido convertirlo en un país.
Jackson, quien es el "presidente" del autoproclamado país, declaró oficialmente la independencia de la república el 30 de mayo de 2019, y actualmente cuenta con leyes, bandera y pasaporte.
"Empezamos a hacer realidad Verdis cuando tenía 18 años, creando algunas leyes y una bandera —dijo—. Ahora hemos formado un gobierno y tenemos un gabinete excelente", explicó el joven que actualmente tiene 20 años.
Los idiomas oficiales de Verdis son el inglés, el croata y el serbio, y la nación utiliza el euro como moneda.
Sin embargo, en 2023 la policía deportó a varios "ciudadanos" de Verdis y les prohibió el ingreso por ser supuestas "amenazas para la seguridad nacional".
Pese a que Jackson ahora opera lo que él llama un "gobierno en el exilio", sigue abogando por el derecho a acceder a Verdis y espera volver a vivir allí algún día. "No me interesa el poder en absoluto... Solo quiero ser un ciudadano normal. Ha sido revelador y estoy muy orgulloso de lo que he logrado", comentó.