Al menos 22 muertos en oleada de bombardeos israelíes en toda Gaza

Al menos 22 personas, entre ellas dos mujeres y tres niños, murieron y varias decenas resultaron heridas en distintos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza durante la tarde de este sábado, informaron fuentes sanitarias, después de que el Ejército de Israel lanzara una oleada de bombardeos a lo largo del enclave.

"Hoy, un terrorista armado cruzó la línea amarilla y disparó contra las fuerzas de las FDI desplegadas en el sur de la Franja de Gaza. En respuesta, las FDI comenzaron a atacar objetivos de la organización terrorista Hamás en toda la Franja de Gaza", informó el Ejército en un comunicado, que especifica que ningún soldado resultó herido.

Según registros de los hospitales gazatíes Al Ahli, Nasser y Shifa e información de la Defensa Civil de Gaza, cinco palestinos murieron y varios resultaron heridos en un ataque de un dron israelí contra un vehículo civil cerca del cruce de Al Abas, en la zona oeste de la ciudad de Gaza.

Se reportaron dos muertos y varios heridos tras un ataque aéreo israelí contra la vivienda de la familia Abed, cerca de la mezquita Bilal Bin Rabah, en el oeste de Deir Al Balah, una localidad ubicada a su vez en el centro de la Franja de Gaza.

Cuatro personas, entre ellas, al menos un niño, fallecieron en un ataque aéreo israelí contra una vivienda perteneciente a la familia Abu Amuna situada junto al Hospital Al Awda, en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza.

Siete cuerpos desmembrados fueron recuperados, además, tras otro ataque en el mismo campo de refugiados y se trasladaron también al Hospital Al Awda.

El hospital Al Shifa recibió otros cuatro cuerpos tras un ataque aéreo israelí contra una vivienda en el barrio de Al Lababidi, en el oeste de la ciudad de Gaza.

Según las fuentes médicas, algunos de los ataques se han producido al oeste de la línea amarilla, es decir, la zona de la Franja en la que no hay presencia del Ejército israelí.

La línea amarilla es la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes (aún dentro de Gaza) al entrar en vigor el alto el fuego. Entre esta línea y las fronteras de Gaza con Israel y con Egipto, todo el perímetro, más del 50 % del enclave, está bajo control militar del Ejército.

Desde entonces, casi cada día se han producido muertos por fuego israelí en la zona circundante a dicha línea, en ataques que Israel defiende se producen contra milicianos pero que en varias ocasiones han costado la vida a mujeres y niños que intentaban ir a ver lo que queda de sus casas.

El Ministerio de Sanidad de Gaza eleva a 318 los gazatíes muertos hasta ayer en acciones de Israel desde que comenzó el alto el fuego, el pasado 10 de octubre, según indicó en un comunicado este sábado.

Desde que Israel comenzó su ofensiva militar a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, han muerto un total de 69.733 personas en Gaza -entre ellos, más de 20.000 niños- por fuego israelí, y 170.863 han resultado heridos, de acuerdo con datos del ministerio de Sanidad gazat