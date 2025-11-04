Alimentos que entran en Gaza son apenas la mitad de lo necesario

Los alimentos que actualmente ingresan a la Franja de Gaza, casi un mes después del acuerdo de alto el fuego aceptado por Israel, representan apenas la mitad del mínimo que requiere la población palestina en este territorio, aseguró el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el mayor organismo humanitario de la ONU.

Desde que los bombardeos masivos sobre Gaza se detuvieron -a pesar de que se han registrado varias violaciones del cese el fuego y más de un centenar de palestinos muertos- el PMA ha logrado transportar al enclave 20.000 toneladas de alimentos, pero lo que se necesita para cubrir las necesidades básicas de la gente es el doble, indicó su portavoz, Abeer Etefa.

Israel solo ha permitido la apertura de dos cruces fronterizos para la entrada de ayuda, ambos en el sur de Gaza, lo que hace que el acceso al norte -donde hay cientos de miles de civiles y donde se declaró una situación de hambruna el pasado agosto- sea extremadamente difícil.

"Desde el sur hay que atravesar territorios difíciles y camiones muy peligrosos. Necesitamos que se abran todos los pasos fronterizos, especialmente los del norte de Gaza, y se nos dé acceso a rutas claves", declaró la vocera en Ginebra.

Además de la destrucción general en Gaza y de los escombros que obstaculizan el paso de vehículos pesados, la gran cantidad de explosivos sin detonar son un peligro constante que atravesar.