Chile respaldó la declaración: 25 países pidieron poner fin a guerra en Gaza

El Gobierno de Chile respaldó una reciente declaración, firmada por ministros de Exteriores de 25 países y una comisaria de la Unión Europea, que exige a Israel poner fin a su ofensiva militar en la Franja de Gaza, y levantar las restricciones a la ayuda humanitaria.

La Cancillería británica difundió el escrito en la víspera, el cual comienza con un mensaje "simple y urgente" de los firmantes: "La guerra en Gaza debe terminar ahora", pues aseguran que el sufrimiento de los civiles en la Franja ha alcanzado "nuevos niveles".

Los ministros de Exteriores dijeron estar dispuestos a adoptar "nuevas medidas" para apoyar un alto el fuego inmediato, y una "vía política" hacia la seguridad y la paz para los israelíes, los palestinos y toda la región.

En este sentido, afirman que Israel debe cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, y calificaron el modelo de prestación de ayuda israelí como "peligroso por aumentar la inestabilidad y privar a los gazatíes de su dignidad humana".

"Condenamos la distribución de ayuda a cuentagotas y el asesinato inhumano de civiles, incluidos niños, que intentan satisfacer sus necesidades más básicas de agua y alimentos. Es horroroso que más de 800 palestinos hayan muerto mientras buscaban ayuda", coinciden los jefes de la diplomacia.

Unity is strength. Together with 26 international partners, we reinforce our call on Israel to uphold international law & lift aid restrictions now.



The crisis in #Gaza has reached an intolerable level.Only an immediate, unconditional & permanent ceasefire can end the suffering. pic.twitter.com/3FFvR3Whon