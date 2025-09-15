Consejo de DD.HH. de la ONU se reunirá de urgencia por ataque israelí a Catar

Naciones Unidas anunció que su Consejo de Derechos Humanos celebrará este martes una reunión de urgencia para debatir la "agresión militar" perpetrada por Israel contra Catar el pasado 9 de septiembre.

La reunión fue solicitada por dos de los 47 Estados que actualmente integran el Consejo: Kuwait, en representación del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, y Pakistán en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó el mismo día 9 el ataque a un edificio de Doha, la capital de Catar, en el que se encontraban responsables del grupo islamista palestino Hamás, subrayando que "echaba gasolina al fuego" que asola la región.

Catar alberga el buró político de Hamás y acoge rondas de conversaciones para el alto el fuego en Gaza, donde también delegaciones israelíes han acudido para negociar de forma indirecta con los mediadores, que son Catar, Egipto y Estados Unidos.

Es la décima reunión de urgencia que celebra el Consejo de Derechos Humanos desde su creación en 2006, y en esta ocasión se produce durante la 60ª sesión de esta asamblea especializada, que se inició el pasado 8 de septiembre y finalizará el 8 de octubre.

Anteriores debates han girado en torno a cuestiones como la situación de las mujeres en Afganistán tras el regreso de los talibanes al poder, o la agresión rusa en Ucrania, reunión esta última celebrada menos de una semana después de que comenzara la invasión de Rusia en febrero de 2022.