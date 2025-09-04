Ejército de Israel aseguró dominar el 40% de la ciudad de Gaza

El Ejército israelí dijo este jueves que ya controla el 40% de la ciudad de Gaza, tras más de tres semanas de bombardeos incesantes, cientos de palestinos muertos y demoliciones sistemáticas de viviendas y otros edificios, según fuentes en el terreno.

"Hoy controlamos el 40% de la ciudad. La operación continuará expandiéndose e intensificándose en los próximos días", aseguró en un videomensaje a los medios el portavoz militar israelí, Effie Defrin.

Defrin añadió que los equipos de combate de dos brigadas siguen combatiendo en el barrio de Zeitún, y que otras fuerzas de infantería maniobran en el barrio de Sheikh Radwan, al norte de la ciudad de Gaza. "Seguimos atacando sistemáticamente la infraestructura de Hamás", añadió el portavoz.

Según fuentes sanitarias, citadas por el medio catarí Al Jazeera, solo en lo que va de jueves Israel ha matado a 69 gazatíes en ataques a lo largo de la Franja, entre ellos a 39 en la asediada ciudad de Gaza.

Rescatistas de la Defensa Civil, en vídeos difundidos en sus canales, intentan rescatar a víctimas entre los escombros de casas destruidas en la ciudad de Gaza.

En un solo ataque hoy contra el barrio de Al Tuffah, según informó el portavoz de esta entidad, Mahmud Basal, cinco personas fueron asesinadas y más de medio centenar resultaron heridas, entre ellas niños.