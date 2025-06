Ejército israelí recuperó cuerpos de matrimonio rehén en Gaza

El Ejército israelí recuperó los cadáveres de dos rehenes en la Franja de Gaza en una operación lanzada anoche junto al Shin Bet (el servicio de inteligencia interior), informó la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Los cuerpos de dos de nuestros secuestrados, retenidos por la organización terrorista Hamás, fueron devueltos a Israel: Judy Weinstein-Hagi y Gadi Hagi, del kibutz Nir Oz. Que su memoria sea bendita", recoge el comunicado de la Oficina del mandatario israelí.

Judy and Gadi were murdered on October 7, and were held hostage in the Gaza Strip. Together with all citizens of Israel, my wife and I convey our heartfelt condolences to the dear families. Our hearts grieve over this terrible loss. May their memories be blessed.