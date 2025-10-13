Síguenos:
El emotivo regreso a Gaza de los exrehenes palestinos

Este lunes llegaron a Gaza los ahora exrehenes palestinos tras el acuerdo de paz. La mayoría de las familias que aguardaron este lunes la llegada de sus seres queridos en Ramala, capital de Cisjordania ocupada, apenas supieron un día antes que iban a ser liberados. Poco después de que Hamás entregara esta mañana a 20 rehenes israelíes, cerca de 90 palestinos recobraron aquí su libertad entre cánticos y vítores.

