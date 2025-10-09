Paulo Botta, director del programa de Medio Oriente contemporáneo de la Universidad Católica de Argentina, analizó los alcances del anuncio de acuerdo de paz para Gaza, impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, señalando que es un "gran marco" de negociación, pero que todavía "no hay que dar nada por sentado".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el académico aseguró que el anuncio del republicano es "una especie de (conjunto de) principios de paz, lo que debería ser una paz comprensiva y justa, donde las partes estén medianamente representadas en sus intereses: hay que decidir y negociar caso por caso: cuándo se negocian los rehenes, cuándo termina la ofensiva, cuándo comienza la retirada y cuántos presos palestinos van a ser liberados".

En definitiva, "lo que tenemos es un gran marco de negociación, pero luego cada caso particular va a ser sujeto a múltiples negociaciones y ahí, lamentablemente, no hay que dar nada por sentado", puntualizó el profesor.

