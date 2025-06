Flotilla de la Libertad: Voluntarios de Madleen fueron secuestrados por fuerzas israelíes

La coalición Flotilla de la Libertad denunció que los tripulantes del barco de ayuda humanitaria Madleen, con 12 activistas a bordo, entre los que se encuentra Greta Thunberg, fueron "secuestrado por las fuerzas israelíes".

En una publicación en X la organización humanitaria escribió: "¡SOS! Los voluntarios de 'Madleen' fueron secuestrados por las fuerzas israelíes. ¡Presionen a sus ministerios de Asuntos Exteriores y ayúdennos a mantenerlos a salvo!".

Las publicaciones en la red social fueron acompañadas por imágenes en video con mensajes de cada uno de los activistas que integran la tripulación del barco.

En uno de los videos pregrabados a bordo del Madleen, la activista sueca Greta Thunberg solicitó ayuda internacional: "Soy de Suecia (...) Si ven este video, estamos siendo interceptados y secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas de ocupación israelíes, o fuerzas que apoyan a Israel", afirmó.

"Insto a todos mis amigos, familiares y compañeros a que presionen al Gobierno sueco para que nos liberen a mí y a los demás lo antes posible", fue el mensaje de la activista.

La relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, minutos antes, escribió en su red social que había perdido comunicación con la nave y que "dado que, según se informa, el Madleen fue interceptado e incautado por fuerzas israelíes en aguas internacionales, el gobierno del Reino Unido debe solicitar urgentemente una aclaración completa y asegurar la liberación inmediata del buque y su tripulación".

SOS! the volunteers on 'Madleen' have been kidnapped by Israeli forces.

Greta Thunberg is a Swedish citizen.

Pressure their foreign ministries and help us keep them safe!



