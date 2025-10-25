Gaza: Israel dice que concretó ataque contra miliciano de la Yihad Islámica
El Ejército israelí confirma una ofensiva “precisa" en el centro de la Franja, alegando planes de un "ataque terrorista inminente".
La operación se realizó en Nuseirat, una zona de la que las tropas se habían retirado tras el acuerdo, reavivando el debate sobre la estabilidad del cese al fuego.
A 15 días de la entrada en vigor del alto el fuego, el Ministerio de Sanidad de Gaza reporta más de 90 muertos y 300 heridos en nuevos ataques en el enclave devastado.