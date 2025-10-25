Gaza: Israel dice que concretó ataque contra miliciano de la Yihad Islámica

El Ejército israelí aseguró este sábado haber llevado a cabo "un ataque preciso" en el centro de la Franja de Gaza, contra un miliciano de la Yihad Islámica.

Según el Ejército, este miliciano "planeaba perpetrar un ataque terrorista inminente contra las tropas" israelíes, aunque sin aportar pruebas.

El ataque ocurrió en la zona de Nuseirat, al oeste de la conocida como 'línea amarilla', un área de la que se han retirado las tropas israelíes como parte del acuerdo, y donde la población gazatí sí puede estar.

"Las tropas del Ejército del Comando Sur están desplegadas en la zona de conformidad con el acuerdo de alto el fuego y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata", concluye el comunicado del Ejército.

Este sábado se cumplen 15 días desde que entrara en vigor el alto el fuego en una Gaza devastada. En estas dos semanas, Israel ha matado a más de 90 personas y ha dejado heridas a más de 300 personas en nuevos ataques registrados, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad del enclave.