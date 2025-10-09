Síguenos:
Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Conflicto Israel-Palestina

Hamás: "Hemos recibido garantías de los mediadores de que la guerra ha terminado"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"Seguiremos trabajando con las fuerzas nacionales e islámicas para completar los pasos restantes", añadió la milicia palestina.

Insistió, no obstante, en el establecimiento de un Estado palestino con Jerusalén como su capital, algo a lo que Israel se opone férreamente.

Hamás:
 EFE (archivo)

Hamás valoró que el plan propuesto por Trump "sirve a los intereses" de su pueblo, "protege sus derechos, previene el derramamiento de sangre" e incluye su visión para poner fin a la guerra.

El líder de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Haya, aseguró este jueves haber recibido garantías por parte de los mediadores del conflicto (Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía) de que la "guerra ha terminado por completo" en la Franja de Gaza.

"Hemos recibido garantías de nuestros hermanos mediadores y del gobierno estadounidense, quienes afirman que la guerra ha terminado por completo", recoge un comunicado difundido por el grupo islamista palestino.

Al Haya agregó que Hamás seguirá "trabajando con las fuerzas nacionales e islámicas para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo palestino, su autodeterminación y el cumplimiento de sus derechos hasta el establecimiento de su estado independiente con Jerusalén como su capital".

Asimismo, insistió en que la delegación de Hamás abordó el plan con gran "responsabilidad" y presenta "una respuesta que sirve a los intereses de nuestro pueblo, protege sus derechos y previene el derramamiento de sangre. También incluye nuestra visión para poner fin a la guerra".

Hamás está a la espera de que el Gobierno israelí ratifique la primera fase del acuerdo para Gaza impulsado por el presidente Estado Unidos, Donald Trump, que implicará el intercambio de rehenes por presos palestinos, un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria.

