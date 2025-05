Hamás respondió propuesta de EE.UU., pidió fin de la guerra y salida de Israel de Gaza

El grupo islamista Hamás aseguró este sábado que había entregado su respuesta a la última propuesta estadounidense de alto el fuego en Gaza, y que esta incluía enmiendas de cara a lograr el final de la guerra y el repliegue fuera de la Franja de las fuerzas israelíes.

La contraoferta presentada a los mediadores "busca lograr un alto el fuego permanente, una retirada completa de la Franja de Gaza y garantizar el flujo de ayuda a nuestro pueblo y a nuestras familias", anunció Hamás en un comunicado, en el que dijo estar dispuesto a liberar a diez rehenes vivos y 18 fallecidos, como estaba acordado.

Las peticiones de Hamás no son nuevas, y con alta probabilidad van a chocar frontalmente con las exigencias del Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien se opone a dar por concluida la ofensiva militar y anunció en marzo que Israel ocupará territorio en Gaza.

La respuesta de Hamás se produce después de que, ayer, anunciara estar consultando con el resto de facciones palestinas en Gaza, como la Yihad Islámica, la última propuesta del enviado de EE.UU., Steve Witkoff, a fin de tomar una decisión consensuada.

Según fuentes con acceso al pacto citadas por la prensa israelí, en el nuevo documento no queda por escrito ninguna exigencia para que Israel ponga un fin definitivo a la ofensiva bélica o retire sus tropas de la Franja. Sí incluye la liberación de diez rehenes vivos y 18 muertos en dos tandas, a cambio de un alto el fuego de 60 días.

Además, estipula en un lenguaje vago la entrega inmediata de ayuda humanitaria.

Un total de 77 camiones cargados con harina, que entraron anoche y la mañana de este sábado por el sur a la Franja de Gaza, fueron "parados en el camino" y saqueados, en su mayoría por personas hambrientas, informó el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

"Tras casi 80 días de bloqueo absoluto de suministros, la población está hambrienta y se opone a ver cómo comida pasa a su lado. Esta entrega es un comienzo, pero no es remotamente suficiente", dijo el PMA en un comunicado en X, en el que confirmó el saqueo.

En videos difundidos en redes sociales, se observa a palestinos cargando sacos de harina al hombro, en palets que arrastran con una cuerda o bicicletas. Según fuentes locales, el suceso tuvo lugar en el área de Jan Yunis.

Desde el fin del bloqueo israelí, instaurado el pasado 2 de marzo, los camiones con alimento - en su mayoría harina - han llegado a los gazatíes a cuentagotas, debido a trabas burocráticas, inspecciones y la imposición israelí de volver a descargar su contenido a la entrada de la Franja.

Según el brazo militar israelí que regula los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados (Cogat), en total 579 camiones de la ONU y la comunidad internacional, "que transportaban ayuda humanitaria, incluyendo harina, alimentos, equipo médico y medicamentos", han entrado a Gaza vía el cruce de Kerem Shalom.

Sin embargo, la carga de una fracción de ellos, alrededor de 200, es la que ha sido distribuida entre la población, advierten organizaciones como la UNRWA. Antes de la guerra, unos 500 camiones entraban a diario en Gaza.

De forma paralela, y ante la presión internacional, Israel permitió esta semana que una fundación reparta cajas de alimento en complejos militarizados, si bien por ahora solo funciona uno durante algunas horas en Rafah (sur).

Esto excluye de la ayuda a más de un millón de palestinos en el norte de Gaza y provoca caos y aglomeraciones entre los que se desplazan kilómetros en busca de ayuda y que hoy incluso saltaron la valla de uno de estos centros.

Esta fundación ha repartido algo más de tres millones de raciones de comidas en cinco días, según un comunicado oficial de hoy, mientras que el PMA asegura tener suficiente reserva de comida para alimentar a toda la población de Gaza -unos 2,1 millones de palestinos - durante dos meses si Israel se lo permitiera.

The humanitarian situation in #Gaza is spiraling.



WFP has enough food to feed all 2.2M people for 2 months. A ceasefire is the only way to deliver it safely. pic.twitter.com/EtdaKF9gWB