Israel a los palestinos: Si se quedan en la ciudad de Gaza serán considerados terroristas

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este miércoles que los palestinos que no abandonen la ciudad de Gaza hacia el sur serán considerados "terroristas".

"Ésta es la última oportunidad para los residentes de Gaza que deseen desplazarse hacia el sur y dejar a los terroristas de Hamás aislados (...) y afrontando las operaciones de alta intensidad del Ejército": quienes no lo hagan serán tratados como "terroristas y simpatizantes del terrorismo", advirtió Katz.

El Ejército israelí anunció este miércoles que no permitirá la libre circulación hacia la ciudad de Gaza por la carretera de Al Rashid a quienes ya se hayan desplazado o decidan desplazarse al sur, aislando de esta manera la capital, que sufre una invasión terrestre.

Ahora ningún palestino puede volver hacia la norteña ciudad de Gaza, ya que la otra arteria posible -la de Salah al Din- también está bloqueada tanto para el tránsito de personas como de vehículos.

Katz añadió que el Ejército tomó control de la parte occidental del corredor Netzarim, localizado al sur de la capital gazatí, reforzando el cerco en torno a la ciudad.

"Todos los que salgan hacia el sur se verán obligados a pasar por los puestos de control del Ejército", apuntó además.

Repudio y crisis humanitaria crecientes

El 16 de septiembre, Israel comenzó una nueva invasión terrestre contra la ciudad de Gaza, que puso bajo orden de evacuación forzosa a una población de más de un millón de personas. Desde entonces, los ataques se han intensificado, con decenas de muertos diarios en esta urbe, muchos de ellos civiles.

Relatores de derechos humanos de la ONU, organizaciones internacionales y un creciente número de países -entre ellos Chile- califican de "genocidio" la ofensiva militar israelí contra la Franja, iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El número de fallecidos palestinos se calcula en cerca de 66 mil personas, incluyendo a más de 20 mil niños.