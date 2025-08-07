Israel aprobó plan militar de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza

El Gabinete de Seguridad del gobierno de Israel dio luz verde al plan militar propuesto por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del Enclave palestino.

Tras unas 10 horas de reunión, el Ejecutivo difundió un comunicado que expone la estrategia para "derrotar a Hamás", que incluye ocupar ese territorio, sin aclarar qué sucederá con el resto de la Franja, a pesar de que el primer ministro había declarado su intención de extender la operación antes de empezar la sesión de debate.

Según el escrito, "las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) se prepararán para la toma de la Ciudad de Gaza, a la vez que garantizan la provisión de ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate".

Asimismo, el gabinete adoptó "por mayoría de votos" cinco principios para terminar la guerra: desarmar Hamás, el regreso de todos los rehenes con o sin vida, la desmilitarización de la Franja de Gaza, el control israelí de la seguridad del Enclave, y el establecimiento de una "administración civil alternativa", que no sea ni de Hamás ni de la Autoridad Palestina, que actualmente gobierna en partes de la Cisjordania ocupada.

Las milicias palestinas todavía retienen a 50 cautivos, de los que sólo una veintena seguirían con vida, según Israel.

En declaraciones anteriores a la reunión, Netanyahu afirmó a la cadena Fox que su objetivo era ocupar toda Gaza, pero que no pretende quedársela ni gobernarla, sino que mantener un "perímetro de seguridad" y entregarla a "fuerzas árabes que la gobiernen" sin amenazar a Israel y sin Hamás.

El filtrado plan de Netanyahu

Según el comunicado, en el encuentro se descartó un "plan alternativo", al considerarse que no "lograría ni la derrota de Hamás ni el regreso de los rehenes". Sin más alusiones oficiales, medios israelíes publicaron que tal estrategia provino del jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, quien ya se había enfrentado a Netanyahu al expresar su rechazo a ocupar toda la Franja.

En los últimos días, los principales medios del país filtraron la intención de Netanyahu de expandir la ofensiva a las zonas donde se cree que están los rehenes vivos, en un plan de varias fases. En la primera de ellas, las tropas ocuparían Ciudad de Gaza y forzarían el desplazamiento del millón de gazatíes que se concentran en esta urbe a la zona sureña de Mawasi, ya abarrotada de expulsados.

Posteriormente, Israel buscaría hacerse con el control de los campamentos de refugiados del centro de la Franja, lugares en los que las incursiones de las tropas han sido limitadas.

Sin embargo, la información oficial del gobierno israelí no confirma ninguna acción más que la de tomar la Ciudad de Gaza.

La ONU advirtió el miércoles que si Israel pone en marcha este plan, habrá "consecuencias catastróficas" para la población gazatí.