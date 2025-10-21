Israel devolvió 15 cuerpos más a Gaza como parte del acuerdo de alto el fuego

Las autoridades israelíes devolvieron este martes a la Franja de Gaza los cuerpos de 15 palestinos en el marco del acuerdo de alto el fuego; lo que aumentó a 165 los cadáveres recuperados desde el 10 de octubre, informaron el Ministerio de Sanidad y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

"Las autoridades sanitarias locales de Gaza han confirmado que el número de fallecidos recibidos hoy es de 15", detalló en un comunicado el CICR, que dijo que ellos facilitaron la entrega de los cuerpos, a modo de intermediario neutral, pero que son las autoridades forenses locales las que deben identificar estos restos mortales.

Israel se comprometió a devolver 360 cadáveres de gazatíes en su poder, como parte del alto al fuego, a cambio de los cuerpos de los 28 rehenes que estaban en manos de las milicias palestinas; de los cuales aún quedan 15 sin encontrar.

Hamás ha denunciado que algunos de los cuerpos entregados son irreconocibles y que sufren fracturas, quemaduras, ojos vendados y disparos, lo que según el grupo demuestran "torturas y ejecuciones". Además, algunos de los cadáveres están aplastados, probablemente por orugas de los tanques israelíes.

Asimismo, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado más de un centenar de cuerpos entre los escombros de diferentes zonas de Gaza inaccesibles debido a los bombardeos y la presencia de fuerzas israelíes antes del alto el fuego.