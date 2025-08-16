Joven gazatí murió por desnutrición 48 horas después de ser evacuada a Italia

Una joven palestina de 20 años falleció en un hospital de Pisa por desnutrición, menos de 48 horas después de ser evacuada desde la Franja de Gaza en un vuelo militar italiano, informaron este sábado fuentes sanitarias y medios locales.

La joven, identificada como Marah Abu Zuhri, llegó a Italia en la madrugada del jueves en estado de grave desnutrición a bordo de un avión de la Aeronáutica Militar italiana procedente de Eilat (Israel), acompañada por otros pacientes palestinos y sus familiares para recibir atención médica como parte de una operación humanitaria del Gobierno italiano.

Nada más aterrizar, fue trasladada al hospital universitario de Pisa (Aoup) debido a que su cuadro clínico era "muy comprometido" y presentaba un "profundo deterioro orgánico", según informaron este sábado fuentes del centro médico y recogieron medios locales.

El viernes, tras realizar los primeros exámenes y comenzar la terapia de soporte, la joven sufrió una repentina crisis respiratoria seguida de un paro cardíaco que le causó la muerte, explicó el hospital.

El presidente de la región Toscana, Eugenio Giani, expresó su "profundo dolor" y la "solidaridad de todos los ciudadanos toscanos hacia la familia" de la joven.

"El sistema sanitario regional, con su personal —al que agradezco— estará siempre en primera línea para garantizar el máximo apoyo a la población de Gaza", afirmó.

La operación de evacuación sanitaria en la que viajó la víctima permitió llevar a Italia alrededor de 120 personas desde Gaza, entre ellas 31 menores que fueron trasladados a diferentes hospitales italianos para recibir atención médica especializada.

Escalada de la crisis humanitaria en Gaza

Once personas más, incluido un niño, fallecieron este viernes "por hambruna y desnutrición" en Gaza, lo que eleva a 251 el número de muertes por estas circunstancias desde que Israel empezó su ofensiva en el enclave palestino en octubre de 2023.

De los 251 fallecidos, 108 son niños, según los datos publicados este sábado el Ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente del Gobierno de Hamás en el enclave, y que se refieren al día anterior.

Las muertes por desnutrición publicadas por Sanidad han aumentado en las últimas semanas, una crisis que las organizaciones humanitarias atribuyen al bloqueo total impuesto por Israel durante 11 semanas -entre el 2 de marzo y el 19 de mayo- que impidió la entrada de alimentos, medicamentos y combustible, y la escasez de la que llega desde entonces.

Desafíos en la distribución de ayuda humanitaria

Ante la presión internacional, Israel anunció a finales de julio "pausas humanitarias" en algunas rutas para permitir la entrada de ayuda, pero las autoridades locales denuncian que gran parte de la carga es saqueada por la población y bandas armadas antes de que pueda ser distribuida.

Según las organizaciones humanitarias, deberían entrar un mínimo de 500 camiones diarios (con unas 25 toneladas cada uno) en la Franja para hacer frente a las necesidades.

Sin embargo, de acuerdo a datos oficiales israelíes, en junio entraban entre 50 y 100 diarios, desde las pausas humanitarias comenzaron a entrar 200 al día y ahora las cifras están en unos 300 diarios, unos números que el Gobierno de Gaza pone en cuestión y que reduce significativamente.