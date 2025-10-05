La agencia de noticias EFE compartió imágenes de la vida cotidiana de los palestinos en los barrios destruidos durante la operación militar israelí en la ciudad de Gaza, la principal urbe dentro del enclave.

Según datos de la ONU, alrededor del 90% de la población de la Franja de Gaza, o 1,9 millones de personas, se ha visto desplazada desde el inicio del conflicto.

Más de 67.000 palestinos han muerto en la Franja desde octubre de 2023, según datos del Ministerio de Salud local, y unos 1.200 israelíes han muerto desde el inicio de una campaña militar de Israel en respuesta al ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

