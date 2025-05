Ministro de Salud: 29 niños y ancianos han muerto de hambre en dos últimos días en Gaza

En los dos últimos días al menos 29 niños y ancianos han muerto de hambre en la Franja de Gaza, donde ha empezado a entrar en las últimas horas una muy limitada cantidad de suministros vitales tras once semanas de un bloqueo total al ingreso de cualquier ayuda humanitaria impuesto por Israel.

"En total 29 niños menores y ancianos han perdido la vida en los últimos dos días y esto no incluye lo ocurrido hoy", dijo el ministro de Sanidad de Palestina, Maged Abu Ramadan, en un encuentro organizado por la Asociación de Corresponsales de Prensa ante la ONU en Ginebra.

Preguntado por la estimación emitida por Naciones Unidas de que hasta 14.000 bebés podrían morir si la ayuda no entra en cantidades importantes y empieza a ser distribuida de inmediato, el ministro palestino consideró que "se trata de una cifra realista".

Por otra parte, reveló que la guerra en Gaza ha provocado entre 10.000 y 20.000 muertos que no están plenamente identificados y no están incluidos en la cifra de 53.000 fallecidos en las hostilidades -tomada como referencia porque no se cuenta con los datos esenciales suficientes sobre ellos (como documento de identidad y fecha de deceso, entre otros).

"Hay mucha gente más que no está identificada, entre 10.000 y 20.000 que no declaramos (oficialmente), pero que son reales", afirmó el ministro, quien se encuentra en Ginebra para participar en la Asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se discuten varias resoluciones relacionadas con los territorios palestinos ocupados.

Abu Ramadan dijo que al saldo de 53.000 muertos plenamente identificados y de hasta 20.000 que no lo están plenamente, deben agregarse "miles de desaparecidos, que no sabemos si están bajo los escombros o detenidos por Israel".