Ministro sionista propuso que Israel anexione el 82% de Cisjordania

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, pidió este miércoles al primer ministro, Benjamín Netanyahu, la anexión de la Cisjordania ocupada y el establecimiento de una "clara mayoría judía" en dicho territorio palestino.

"A los enemigos hay que enfrentarse y no permitir que vivan cómodamente. Por tanto, el principio general de la soberanía es: máximo territorio y mínima población. De esta manera, también mantendremos una clara mayoría judía en un Estado de Israel judío y democrático", dijo Smotrich en un mensaje compartido por su oficina.

El funcionario presentó un plan para anexionar el 82 por ciento del territorio de Cisjordania, excluyendo únicamente las grandes ciudades palestinas.

"Los árabes de Judea y Samaria (el nombre bíblico que muchos israelíes usan para referirse a Cisjordania) seguirán gestionando sus vidas en la fase inmediata, igual que ahora, a través de la Autoridad Palestina", aseguró Smotrich.

El órgano que dirige Mahmud Abás acabaría, sin embargo, siendo sustituido por "alternativas civiles regionales de gestión", planteó Smotrich sin dar más detalles, y advirtió que Israel "destruirá" a la Autoridad Palestina si trata de "atacar".

"Decisión histórica"

"Judea y Samaria no son territorios disputados, sino la herencia de nuestros antepasados durante generaciones. No hay ni habrá nunca un Estado palestino en nuestro territorio", aseguró el radical sionista, que se encuentra sancionado por varios países europeos por incitar a la violencia contra los palestinos.

En su mensaje, Smotrich pidió a Netanyahu que reúna al Gobierno y tome una "decisión histórica" para anexionar Cisjordania, y aseguró que existe un "amplio consenso" en el Parlamento y entre la ciudadanía contra la creación de un Estado palestino.

Smotrich, cuyo partido, Sionismo Religioso, es clave para la estabilidad de la coalición de gobierno que lidera Netanyahu, es uno de los principales representantes de la ultraderecha israelí, que defiende el establecimiento de asentamientos judíos en territorio palestino y la continuación de la ofensiva en la Franja de Gaza.

Su mensaje llega en pleno debate en Israel sobre la posibilidad de que el Gobierno declare la soberanía israelí sobre partes del territorio palestino ocupado de Cisjordania, en respuesta a los planes de países como Reino Unido, Francia, Australia o Canadá de reconocer oficialmente al Estado de Palestina a finales de mes, durante la Asamblea General de la ONU.

Hamás: "No tendrá éxito"

Un alto cargo del grupo islamista palestino Hamás, Abdel Hakim Hanini, rechazó la referida propuesta de Bezalel Smotrich.

"Estos planes no tendrán éxito", aseguró en un comunicado, en el que advirtió que los proyectos de asentamiento "no aportarán seguridad a Israel, sino que la conducirán a nuevos desafíos y confrontaciones".

El líder islamista recalcó que "no hay futuro para un ocupante usurpador en territorio palestino, por intensa que sea su brutalidad y agresión", y subrayó que el pueblo palestino "se mantendrá firme en sus principios y derechos históricos".

También afirmó que los intentos de Israel de "imponer hechos sobre el terreno" o de "negar el derecho de los palestinos a un Estado independiente con Jerusalén como capital" fracasarán.