Netanyahu plantea "octavo frente" en Gaza: "la batalla por la verdad"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, planteó cambiar el relato sobre Gaza como un "octavo frente" de guerra para su país, con el fin evitar las acusaciones de genocidio y hambruna que recibe por su gestión de la ofensiva en la Franja.

"Siete frentes contra Irán y sus satélites. El octavo: la batalla por la verdad", aseguró el mandatario en una ceremonia a cargo de la cadena estadounidense Newsmax en el hotel Waldorf Astoria de Jerusalén.

"Israel no mantiene una política de la hambruna", reivindicó en este sentido el mandatario, ante las disparadas cifras de muertes por desnutrición denunciadas por el Ministerio de Sanidad de Gaza (unas 235, entre ellas 106 menores de edad).

Netanyahu insistió además en que su Ejército llama a los gazatíes para que abandonen las zonas de combate, pero es el grupo Hamás el que les dispara para evitar que la población abandone las áreas llamadas a evacuar: "Y culpan a Israel de genocidio, es ridículo", aseveró.

Las llamadas a las que el mandatario aludió se refieren a las órdenes de desplazamiento que el Ejército israelí envía a los gazatíes para que abandonen sus hogares, de cara al avance de sus tropas o nuevos bombardeos en el área, aunque en numerosos casos, la población denuncia que los ataques se han producido sin previo aviso.

Fruto de estas órdenes de evacuación, más de 425.000 personas se hacinan en tiendas de campaña en las playas de Mawasi (sur de Gaza) y otro millón en la ciudad de Gaza (norte), ambos lugares hacia los que el gabinete de seguridad israelí aprobó expandir la ofensiva el pasado viernes.

Rechazo internacional y local

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch y, recientemente, los grupos israelíes B'Tselem y Physicians for Human Rights, han acusado a Israel de cometer un genocidio en Gaza, donde su ofensiva ha cobrado la vida de más de 61.500 personas.

Además, la Corte Internacional de Justicia mantiene una causa por genocidio contra Israel, abierta bajo la acusación de Sudáfrica.

Por otro lado, el repunte de muertos por causas relacionadas con la desnutrición en Gaza -más de la mitad de los 235 casos registrados desde octubre de 2023 se produjeron a partir de julio de este año- avivaron el rechazo internacional hacia la política de Israel, contribuyendo a que países como Reino Unido o Francia anunciaran su intención de reconocer el Estado palestino en septiembre.

Según la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, replicada por la ONU, "en Gaza se han alcanzado dos de los tres umbrales de hambruna: la caída en picado del consumo de alimentos y la malnutrición aguda".

Si la hambruna no se ha declarado aún, recoge la ONU, es porque el tercer criterio, las muertes por desnutrición, aún no se ha podido demostrar.

"Cada vez hay más pruebas de que 'el hambre generalizada, la malnutrición y las enfermedades' están provocando un aumento de las muertes relacionadas con el hambre", recogió, sin embargo, la ONU.