Palestinos son desplazados mientras Israel continúa con ataques aéreos en Gaza
Publicado:
Bombardeo ruso en Kiev deja al menos cuatro fallecidos
Deportes La Serena lamentó dos lesiones en empate ante la U en La Portada
Manifestantes y policías se enfrentaron en Lima
La formación de Universidad de Chile para visitar a Deportes La Serena
Cientos de palestinos desplazados internamente han huido durante una operación militar israelí en la ciudad de Gaza, que incluyó ataques aéreos cerca del Hospital Al-Shifa. Más de 66.000 palestinos han muerto en la Franja desde octubre de 2023, según el Ministerio de Sanidad de Palestina, y alrededor de 1.200 israelíes han muerto según fuentes militares.
