Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago17.8°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Palestinos son desplazados mientras Israel continúa con ataques aéreos en Gaza

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Cientos de palestinos desplazados internamente han huido durante una operación militar israelí en la ciudad de Gaza, que incluyó ataques aéreos cerca del Hospital Al-Shifa. Más de 66.000 palestinos han muerto en la Franja desde octubre de 2023, según el Ministerio de Sanidad de Palestina, y alrededor de 1.200 israelíes han muerto según fuentes militares.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados