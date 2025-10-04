Un grupo de activistas levantó este sábado en la playa de Copacabana en Río de Janeiro una especie de cementerio con las fotos de los niños muertos en la Franja de Gaza y en Israel durante los últimos dos años de conflicto.

La ONG Río da Paz colocó estacas con los rostros y los nombres de niños fallecidos, tanto a manos de Hamás durante los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 como durante los bombardeos israelíes de Gaza, y las rodeó con alambre de espinos.

"No podemos callarnos ante un crimen tan bárbaro; es la vida de los pequeños lo que está en juego", denunció en redes sociales Antonio Carlos Costa, fundador de la asociación, mientras desplegaba la bandera palestina y la israelí.

La movilización coincide con el empuje de EE.UU. para que Hamás e Israel acepten un plan de paz que supone la liberación de los rehenes y la retirada de los soldados israelíes en Gaza.

LEER ARTICULO COMPLETO