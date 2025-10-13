Trump anunció el inicio de la segunda fase para las negociaciones del acuerdo en Gaza
| Periodista Digital: EFE
El mandatario estadounidense llegó este lunes a Egipto para firmar el acuerdo entre Israel y Hamás.
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes desde la ciudad egipcia de Sharm el Sheij que la segunda fase de las negociaciones para el acuerdo de Gaza ha comenzado, tras acordar la semana pasada la primera etapa que ya se está implementando.
