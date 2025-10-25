Trump: Fuerza estabilizadora en Gaza será desplegada "bastante rápido"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, adelantó este sábado que esperan desplegar "bastante rápido" la futura Fuerza Internacional de Estabilización que operará en la Franja de Gaza como parte del acuerdo de alto el fuego y el plan de paz impulsado por él.

Preguntado sobre cuándo estarían listas estas tropas, Trump respondió que sería "bastante rápido" y que, "de hecho, están eligiendo líderes ahora mismo", en un intercambio con la prensa a bordo del Air Force One, que lo lleva a Malasia como parte de una gira por Asia.

Durante una breve parada del avión presidencial en Catar para repostar antes de despegar rumbo a Kuala Lumpur, el mandatario estadounidense se reunió con el emir, Tamim bin Hamad Al Thani, y el primer ministro catarí, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, a quienes agradeció el rol de su país como mediador del cese el fuego en la Franja.



Advertencia a Hamás

Trump aseguró creer que el alto al fuego entre Israel y Hamás "se mantendrá" esta vez, aunque insistió en que si se frustra, la culpa será de los militantes palestinos.

"Si no se mantiene, la responsabilidad recaerá sobre Hamás. No será difícil acabar con Hamás rápidamente. Nos dieron su palabra, así que creo que se mantendrá, y si no, tendrán un problema muy grave", añadió.

Con el emir y el primer ministro catarí, Trump habló sobre los esfuerzos por acabar con el conflicto en el enclave palestino.

El mandatario indicó que el emir está "muy contento" con la participación de Washington en el acuerdo y elogió la disponibilidad de Doha a ayudar a consolidar una "paz duradera" en la región.

"Él ayudó. Recibimos mucha ayuda. Tuvimos 59 países. Tenemos muchos países que se han adherido (al plan de paz en Gaza). Ésta debe ser una paz duradera", insistió el republicano.

El cese el fuego entre las fuerzas israelíes y el grupo palestino comenzó el pasado 10 de octubre, como parte de una propuesta de paz de 20 puntos impulsada por Washington, que incluye la creación de una "Fuerza Internacional de Estabilización" que se desplegará en Gaza y entrenará a "fuerzas policiales palestinas verificadas".