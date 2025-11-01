El Gran Museo Egipcio (GEM) inauguró oficialmente sus instalaciones este sábado, presentándose al mundo como un nexo vital entre la espléndida historia de la antigua civilización egipcia y una aspiración contemporánea de colaboración y armonía. La ceremonia de apertura fue un evento deslumbrante que resaltó tanto el profundo legado cultural y artístico de Egipto como su visión hacia el porvenir.

El lanzamiento del GEM fue orquestado con una puesta en escena impresionante: abundante música, cientos de participantes, espectaculares fuegos artificiales y complejos juegos de luces proyectados sobre el incomparable telón de fondo de las pirámides de Guiza.

Este colosal complejo, que abarca 500.000 metros cuadrados, abrirá sus puertas al público el próximo 4 de noviembre y albergará una colección de más de 100.000 piezas, cubriendo 7.000 años de la historia egipcia, desde el período predinástico hasta la era grecorromana. Decenas de líderes mundiales asistieron a la ceremonia.

LEER ARTICULO COMPLETO