Israel atacó a Irán y espera represalia "en el futuro inmediato"

Israel informó haber lanzado un "ataque preventivo" contra Irán y dijo que espera, en represalia, "un ataque contra el Estado de Israel y su población civil".

"Tras el ataque preventivo del Estado de Israel contra Irán, se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato", dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El ministro Israel Katz declaró, en consecuencia, "estado de emergencia especial en el frente interno de todo el Estado de Israel".

El Ejército israelí informó en otro comunicado que a partir de las 03:00 de la madrugada del viernes (hora local israelí) implementó cambios para declarar todas las zonas del país de "actividad plena" a "actividad esencial".

"Las directrices incluyen la prohibición de actividades educativas, reuniones y lugares de trabajo, excepto en los sectores esenciales", dice la nota.

"Se oyeron fuertes ruidos en varias zonas de Teherán", informó la cadena de televisión estatal iraní, sin ofrecer más detalles.

Estos estruendos se escucharon en torno a las 03:30 hora local y, en redes sociales, usuarios publicaron videos en los que se veía humo en varios puntos de la capital iraní.

A fire seen burning inside of an apartment building in the Farahzad Neighborhood of Tehran. pic.twitter.com/LY2pm05ua9

Durante los últimos días, medios estadounidenses habían informado que Israel se se estaba preparando para lanzar un ataque contra Irán.

Este mismo jueves, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hosein Salamí, afirmó que la República Islámica está preparada para una "guerra a cualquier nivel" y responderá a cualquier agresión.

Un funcionario del Pentágono confirmó a la agencia de noticias EFE, mediante un correo electrónico, que Washington está al tanto de los ataques israelíes sobre Irán, pero en éstos "no hubo participación ni asistencia estadounidense".

En tanto, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, afirmó que se encuentra en el edificio en Jerusalén "siguiendo de cerca la situación".

"¡Recemos por la paz de Jerusalén!", añadió en un escueto mensaje en su cuenta de X.

At our Embassy in Jerusalem and closely following the situation. We will remain here all night. “Pray for the peace of Jerusalem!” https://t.co/2nAHxijkdA