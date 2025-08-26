Jerusalén: Joven grafiteó "Holocausto en Gaza" en el Santo Sepulcro

Un joven de 27 años fue detenido por la Policía israelí por grafitear "Hay un Holocausto en Gaza" al interior de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, uno de los lugares más sagrados para el cristianismo.

Autoridades detallaron, en un comunicado, que los agentes encontraron al sospechoso cerca de la iglesia, con un envase de pintura en aerosol, tras recibir una llamada sobre una "persona sospechosa" que caminaba hacia el interior de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Luego se descubrió que este mismo joven fue detenido hace dos semanas por hacer un grafiti similar en el Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado del judaísmo, pero fue puesto en libertad condicional.

La Policía pedirá este martes que se extienda la detención del sospechoso mientras continúa la investigación del suceso.