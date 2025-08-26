Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.6°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Israel

Jerusalén: Joven grafiteó "Holocausto en Gaza" en el Santo Sepulcro

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Tiene 27 años y fue detenido por la policía.

Jerusalén: Joven grafiteó
 EFE

El sospechoso hizo otro rayado, hace dos semanas, en el Muro de los Lamentos.
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un joven de 27 años fue detenido por la Policía israelí por grafitear "Hay un Holocausto en Gaza" al interior de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, uno de los lugares más sagrados para el cristianismo.

Autoridades detallaron, en un comunicado, que los agentes encontraron al sospechoso cerca de la iglesia, con un envase de pintura en aerosol, tras recibir una llamada sobre una "persona sospechosa" que caminaba hacia el interior de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Luego se descubrió que este mismo joven fue detenido hace dos semanas por hacer un grafiti similar en el Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado del judaísmo, pero fue puesto en libertad condicional.

La Policía pedirá este martes que se extienda la detención del sospechoso mientras continúa la investigación del suceso.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada