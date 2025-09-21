Netanyahu insistió en que no habrá Estado palestino y amenazó con "respuesta" a reconocimiento

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este domingo en que "no habrá un Estado palestino" después de que Reino Unido, Canadá y Australia lo reconociesen, y advirtió de que a su vuelta de la Asamblea General de la ONU que se celebrará esta semana en Estados Unidos anunciará una "respuesta" a ello.

En un vídeo difundido por su oficina, Netanyahu lanza un mensaje a los países que están reconociendo el Estado de Palestina por la ofensiva israelí en Gaza: "Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán".

Netanyahu participará en la Asamblea de la ONU en Nueva York el próximo viernes, un foro en el que varios países -entre ellos Francia- tienen previsto reconocer el Estado de Palestina ante la ofensiva israelí en Gaza que se ha cobrado más de 65.000 vidas.

Reino Unido, Canadá y Australia se han adelantado a dicha conferencia y lo han reconocido este domingo.

"Tengo un mensaje claro para los líderes que reconocen un Estado palestino tras la terrible masacre del 7 de octubre: están dando un gran impulso al terrorismo", afirmó Netanyahu en su mensaje, y añadió que "no habrá un Estado palestino".

"Durante años -prosiguió-, he impedido el establecimiento de este Estado terrorista ante una enorme presión interna y externa. Lo hicimos con determinación y sabiduría política".

Y recordó que durante su gobierno se han duplicado los asentamientos israelíes ilegales en el territorio palestino de Cisjordania, ocupado por Israel. "Seguiremos por este camino", añadió al respecto.

Tras el anuncio de reconocimiento por parte de algunos países, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, presentó una propuesta para que Israel se anexione el 82 % de Cisjordania, un paso que medios israelíes creen que podría dar el Gobierno de Netanyahu.

"La respuesta al último intento de imponernos un Estado terrorista en el corazón de nuestro país se dará tras mi regreso de Estados Unidos. Esperaremos", advierte el primer ministro en su vídeo.

Ministro de Exteriores tildó de "repugnante" el reconocimiento de Reino Unido, Australia y Canadá

Por otro lado, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, condenó este domingo el reconocimiento del Estado palestino por parte de Reino Unido, Australia y Canadá, calificándolo de "inmoral, indignante y especialmente repugnante".

"La mayoría de los países del mundo ya han reconocido un 'Estado palestino' en el pasado, y eso también fue un error", escribió Saar en su cuenta de X. "Pero los gobiernos que decidieron sumarse al reconocimiento precisamente ahora están cometiendo una acción inmoral, indignante y especialmente repugnante", añadió.

El ministro israelí calificó el reconocimiento como "un premio" al grupo islamista Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, y una "recompensa injustificada" para la Autoridad Palestina.

Saar destacó que le "alientan las reacciones de la oposición en los países que reconocen, que se oponen firme y claramente a las medidas de sus gobiernos y las consideran erróneas y distorsionadas. Todavía tenemos muchos amigos en estos países".

Enfatizó, además, que la "garantía" de que no se establecerá un Estado palestino es la oposición de la nación de Israel. "La nación se opone a esta idea delirante con una mayoría abrumadora y sin precedentes", subrayó.

"Nuestro futuro no se decidirá en Londres ni en París, sino en Jerusalén. Seguiremos luchando con determinación en el frente diplomático contra cualquier medida que ponga en peligro a Israel y su futuro. Nuestros amigos en el mundo nos apoyarán, y el principal de ellos es Estados Unidos de América", concluyó.