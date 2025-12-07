Cargada de esperanza, la ciudad palestina de Belén encendió sus luces de Navidad por primera vez en dos años, en los que la ofensiva israelí en Gaza dejó sin decoraciones navideñas la localidad donde nació Jesús en recuerdo de las decenas de miles de muertos en el enclave palestino.

Palestinos cristianos y musulmanes venidos de diferentes puntos de Cisjordania y de Israel, junto a algunos sacerdotes y monjas que cumplen su misión en Tierra Santa, retaron a la lluvia en la plaza del Ayuntamiento de Belén, junto a la Basílica de la Natividad, para ver un encendido que llevaba dos años sin ocurrir.

El acto arrancó con el himno nacional palestino, seguido de un momento de silencio por los muertos en Gaza, donde la ofensiva israelí ha dejado más de 70.100 fallecidos desde octubre de 2023.

Para Belén, una ciudad que vivía tradicionalmente del turismo, estos dos años de guerra han sido devastadores, con comercios, restaurantes y hoteles cerrados que ahora esperan ver con la tregua un anhelado aumento de visitantes.

