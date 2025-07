Siria e Israel acordaron una tregua tras días de bombardeos y enfrentamientos

El enviado especial de Estados Unidos en Siria, Tom Barrack, anunció que Israel y Siria llegaron a un acuerdo de alto al fuego apoyado por EE.UU. y aceptado por Turquía.

"El primer ministro israelí @Netanyahu y el presidente sirio Ahmed al-Sharaa @SyPresidency, con el apoyo de EEUU @SecRubio, acordaron un alto al fuego, aceptado por Turquía, Jordania y sus vecinos", informó Barrack en su perfil de X.

El también embajador de EE.UU. en Turquía llamó a las poblaciones drusas, beduinas y sunitas a deponer las armas y, "junto con otras minorías, construir una nueva identidad siria unida en paz y prosperidad con sus vecinos".

BREAKTHROUGH —— Israeli Prime Minister @Netanyahu and Syrian President Ahmed al-Sharaa @SyPresidency supported by the U.S.A. @SecRubio have agreed to a ceasefire embraced by Türkiye, Jordan and its neighbors. We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and…