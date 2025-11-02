Sicarios asesinaron a alcalde de México en plena celebración del Día de Muertos

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue asesinado a balazos mientras participaba en el Festival de Velas por la tradicional Noche de Muertos, en el municipio michoacano.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el ataque ocurrió alrededor de las 20:00 horas locales en la Pérgola Municipal, donde el alcalde convivía con centenares de personas.

Manzo, de 45 años, recibió seis impactos de bala y fue trasladado con vida al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció minutos después. En el atentado resultó herido el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien se encuentra fuera de peligro, según confirmaron las autoridades.

Durante la agresión, uno de los atacantes fue abatido por escoltas del alcalde y dos más fueron detenidos, los cuales están siendo investigados para determinar a qué cártel del narcotráfico pertenecen. En el lugar fue asegurada una pistola calibre 9 milímetros y siete casquillos percutidos.

El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, aseguró que su dependencia realiza las investigaciones junto con las áreas de homicidios y delitos de alto impacto. "Vamos a trabajar coordinadamente con las autoridades federales para esclarecer este lamentable hecho", señaló.

Sheinbaum promete "cero impunidad"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó "con absoluta firmeza" el asesinato y expresó sus condolencias a la familia del alcalde y al pueblo de Uruapan.

"Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad", escribió en redes sociales.

Sheinbaum detalló que convocó a una reunión extraordinaria del Gabinete de Seguridad, encabezada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con los titulares de las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina y la Guardia Nacional.

El secretario García Harfuch informó que Manzo contaba con protección federal desde diciembre de 2024, reforzada en mayo de 2025, mediante 14 elementos de la Guardia Nacional y dos vehículos oficiales, además del personal de seguridad municipal. Pese a ello, los agresores "aprovecharon un momento de vulnerabilidad" para perpetrar el ataque.

"Condenamos este crimen y tengan la certeza de que no habrá impunidad. Llegaremos hasta las últimas consecuencias", afirmó Harfuch.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, indicó que el alcalde mantenía comunicación directa con mandos del Ejército y la Guardia Nacional, con quienes se reunió al menos en cuatro ocasiones entre mayo y octubre para reforzar su esquema de seguridad.

"El del sombrero"

Carlos Manzo Rodríguez fue electo alcalde de Uruapan para el periodo 2024–2027 como candidato independiente, tras haberse desempeñado como diputado federal (2021–2024) por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Posteriormente rompió con el partido y lanzó su campaña bajo el lema "El del sombrero".

Durante 2025, el jefe comunal denunció públicamente la falta de apoyo federal para combatir al crimen organizado en el municipio y ofreció recompensas a los policías que enfrentaran a sicarios.

La FGE de Michoacán ha identificado la presencia de varios grupos criminales en la zona, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

El asesinato de Manzo se suma a una serie de ataques recientes en Uruapan, entre ellos el homicidio, el año pasado, del periodista Mauricio Cruz Solís, quien fue abatido en la misma plaza tras entrevistar al alcalde en una transmisión en vivo.

Las autoridades estatales y federales mantienen operativos de seguridad en la región y han reiterado que el crimen "no quedará impune".