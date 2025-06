Inesperado aumento de la salinidad agrava la pérdida de hielo en el océano Antártico

Preocupación entre investigadores internacionales generó el inesperado aumento de la salinidad en el océano Antártico, el cual está provocando un aumento de la temperatura del agua y una acelerada pérdida del hielo submarino, lo que podría causar cambios en todo el planeta.

Según un trabajo publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), esta situación revierte la tendencia anterior, ya que la superficie se había vuelto menos salada y se había enfriado durante las últimas décadas, lo que había favorecido el crecimiento del hielo marino.

Del mismo modo, el mencionado trabajo detectó que desde 2015 viene en aumento repentino, por debajo de los 50° de latitud, además del resurgimiento de la polinia Maud Rise, un gigantesco agujero en el mar de Weddell que deja al descubierto el agua subyacente.

La investigadora Estrella Olmedo, del Instituto de Ciencias del Mar, reforzó esta postura al mencionar que: "El declive del hielo marino en la Antártida coincide con un aumento de la salinidad del mar en toda la región", aclarando que el resurgimiento de las aguas profundas debilita la capa de hielo.

Si este patrón se mantiene, la región podría dejar de capturar dióxido de carbono y calor para comenzar a emitirlos. Incluso, la propia Olmedo advirtió que sería "una señal de alarma" y llamó a tomar medidas políticas "inmediatas" ante la vulnerabilidad del momento actual.