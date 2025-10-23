Ataque de urraca deja a chilena gravemente herida en Australia

Una joven chilena resultó gravemente herida tras ser atacada por una urraca, mientras iba en bicicleta por una carretera rural en Townsville, Australia.

Según informó el medio británico Daily Mail, la joven identificada como Marcela Montalva, se dirigía desde su casa hasta la oficina de correos cuando el ave comenzó a perseguirla y hostigarla.

En medio de su intento por esacapar, cayó de su bicicleta, golpeó su cabeza contra el asfalto y perdió el conocimiento, despertando más tarde en un hospital.

Tras ser trasladada a un hospital, los médicos determinaron que presentaba fracturas en la cuenca del ojo, la mandíbula superior, el arco cigomático, el pómulo y una lesión grave en el hueso hioides. "Los doctores me dijeron que tengo suerte de estar con vida", dijo la mujer.

Por otro lado, el seguro médico se negó a cubrir los gastos de atención, ya que la mujer no usaba casco al momento del accidente, por lo que se vio en la obligación de iniciar una campaña en GoFundMe para costear su recuperación.

"No me resulta fácil pedir ayuda, pero ahora mismo la necesito de verdad", se lee en la plataforma,donde se indica que las lesiones le impiden comer y hablar con normalidad, por lo que necesita una cirugía facial reconstructiva.