Australia: En vigor la ley que prohíbe redes sociales a menores de 16 años

La ley que prohíbe el acceso de menores de 16 años a las redes sociales entra en vigor este martes en Australia, que se convierte en el primer país en materializar este tipo de controles para, según el Gobierno, proteger la salud mental de niños y adolescentes.

Como estaba previsto, la legislación, aprobada tras meses de deliberaciones y consultas parciales con expertos y organizaciones, comienza a regir desde hoy en Camberra, en medio de debates en otros países sobre la pertinencia y viabilidad de este veto.

La normativa exige a Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord y la plataforma de 'streaming' Kick demostrar que tomaron "medidas razonables" para identificar y desactivar cuentas de usuarios por debajo de la edad permitida.

La ley es pionera al trasladar por primera vez la responsabilidad directa a las plataformas digitales, que corren el riesgo de enfrentar multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses) si incumplen la normativa.

Presión y ansiedad

El Ejecutivo australiano sostiene que los adolescentes están sometidos a una presión creciente en los entornos digitales y que la exposición temprana a redes sociales puede agravar problemas de ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar.

Entre los riesgos más citados figuran el ciberacoso, engaño pederasta ('grooming'), el acceso a contenidos violentos o misóginos y la manipulación algorítmica. Para las autoridades, la prohibición establece un marco claro en un ámbito considerado insuficientemente regulado.

En el debate previo pesó también el testimonio de padres que perdieron a sus hijos por suicidio tras episodios de acoso en línea o crisis de salud mental y que participaron en actos públicos respaldados por el Gobierno.

Por su parte, algunos colectivos alertan de que, para numerosos adolescentes, especialmente en comunidades indígenas, rurales, LGTBIQ+, en acogida o con discapacidad, las redes sociales son un espacio esencial para mantener vínculos afectivos, culturales o familiares.

Meta, matriz de Facebook, Instagram y Threads, comenzó el 4 de diciembre a desactivar cuentas de usuarios menores de 16 años en Australia, adelantándose a la entrada en vigor de la ley. El proceso, que incluye el bloqueo del acceso y la notificación directa a los afectados, se completará este miércoles.