Mujer de 80 años murió tras ser olvidada por crucero en una isla de Australia

Una mujer de 80 años fue encontrada muerta en una isla de la Gran Barrera de Coral, luego de haber sido presuntamente olvidada por el crucero de lujo en el que viajaba.

El hecho ocurrió durante una parada del barco Coral Adventurer en Lizard Island, en medio de una travesía de 60 días alrededor de Australia.

Según informó la Policía de Queensland, la mujer identificada como Suzanne Rees, comenzó a sentirse mal durante una caminata por la isla que se ofrecía a los pasajeros del crucero, por lo que los instructores le pidieron regresar sola al punto de partida.

Sin embargo, horas más tarde, el crucero abandonó la isla sin notar la ausencia de la adulta mayor. Recién alrededor de las 21:00 horas, el capitán del Coral Adventurer —que transportaba a más de un centenar de pasajeros y tripulantes— se percató que faltaba la mujer.

Un equipo de búsqueda regresó a la isla durante la noche, pero las labores se suspendieron y fueron retomadas la mañana del domingo, cuando un helicóptero halló el cuerpo de Rees.

Las autoridades calificaron la muerte como "repentina" y, por ahora, descartan la intervención de terceros. Sin embargo, la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima abrió una investigación para esclarecer cómo el barco pudo abandonar la isla sin realizar un recuento de pasajeros.

La empresa Coral Expeditions, operadora del crucero, lamentó lo ocurrido y aseguró que colabora con las autoridades.

La familia de la víctima, en tanto, acusó una "cadena de negligencias" y pidió revisar los protocolos de seguridad en la industria.