El Gobierno Metropolitano de la capital surcoreana inauguró este viernes la Fiesta de Invierno de Seúl 2025, bajo el lema "Fantasía de Seúl, creada por los ciudadanos".
El evento ofrecerá hasta el 4 de enero una amplia variedad de eventos que combinan artes escénicas, programas interactivos y contenidos culturales.
