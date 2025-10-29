Síguenos:
Tópicos: Mundo | Península de Corea | Corea del Sur

Presidentes de EE.UU. y China se reúnen en Corea del Sur para abordar guerra comercial

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Donald Trump declaró que tendrán una cumbre "muy exitosa", aunque bromeó con que su homólogo es "un negociador muy duro".

Por su parte, Xi Jinping afirmó que "es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones" de vez en cuando.

Presidentes de EE.UU. y China se reúnen en Corea del Sur para abordar guerra comercial
 YouTube - The White House
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, iniciaron este jueves su reunión en Corea del Sur en busca de un acuerdo para resolver las disputas comerciales que enfrentan a las dos mayores economías del mundo.

El cara a cara entre Trump y Xi, el primero desde que el republicano regresó al poder, comenzó pasadas las 11.00 hora local (23.00 hora chilena del miércoles) en la Base Aérea de Gimhae, en la ciudad portuaria de Busan.

Trump junto a Xi: "Tendremos una buena reunión, aunque es un negociador duro"

Trump declaró este jueves, al iniciar la cumbre con el mandatario chino, que tendrán una "reunión muy exitosa", aunque bromeó con que su homólogo es "un negociador muy duro".

"Tendremos una reunión muy exitosa, no tengo duda, pero es un negociador muy duro, eso no es bueno", dijo con una sonrisa mientras se estrechaba la mano con Xi.

Posteriormente, pasaron a otra sala, se sentaron en una mesa junto a sus dos delegaciones y Trump dijo que "es un gran honor estar con un amigo de tanto tiempo".

"Vamos a tener unas conversaciones, ya estamos de acuerdo en muchas cosas, pero el presidente Xi es un gran líder de un gran país y creo que vamos a tener una gran relación", agregó.

Xi ante Trump: Es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones

Por su parte, Xi Jingping afirmó al iniciar la cumbre que "es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando".

El mandatario chino dijo, no obstante, que pese a las diferencias "siempre" ha creído que el desarrollo del país asiático "va de la mano" con la visión de Trump de "Hacer Estados Unidos Grande de Nuevo", en referencia al famoso eslogan del republicano.

"A lo largo de los años, he declarado públicamente en numerosas ocasiones que China y Estados Unidos deben ser socios y amigos", añadió Xi, antes de alabar el "ambiente propicio" de la reunión de hoy en Busan después de que los equipos económicos de ambos países alcanzaran un "consenso básico" el domingo en Kuala Lumpur.

Más información en instantes...

