Canciller peruano fue consultado por "ultimátum" de Kast a los migrantes irregulares

En medio de la emergencia declarada por Perú en sus fronteras por la problemática migratoria con Chile, el canciller el canciller Hugo de Zela fue consultado por el "ultimátum" que el candidato republicano, José Antonio Kast, hizo a los extranjeros irregulares para que abandonen el territorio nacional antes de marzo.

Como parte de su campaña, el exdiputado viene insistiendo hace varias semanas en una "cuenta regresiva" rumbo al 11 de marzo de 2026; fecha del cambio de mando y supuesto tope para que los ilegales puedan irse por cuenta propia. De lo contrario -afirma Kast-, serán detenidos y expulsados "con lo puesto".

En medio de la crisis que se desató en la frontera en las últimas horas debido a migrantes que quieren, precisamente, salir de Chile, el abanderado emplazó a Gabriel Boric a viajar hasta la Región de Arica para resolver personalmente la situación.

En este contexto, De Zela fue consultado, en un punto de prensa, por la incidencia de Kast en el asunto, y si el Gobierno de Perú ha tomado contacto con él.

"El señor Kast es, efectivamente, un candidato a la presidencia de Chile. (Pero) todavía no ha sido elegido porque no han ocurrido las elecciones (en segunda vuelta) y no sabemos si va a ser elegido. Por lo tanto, no es una autoridad chilena y no puede hablar en nombre del Gobierno de Chile", enfatizó el ministro peruano.

"Tal vez, si fuera elegido lo podrá hacer más adelante, pero hasta el momento no (lo ha sido). Así que las coordinaciones que estamos haciendo son con el Gobierno de Chile, con el Gobierno del Presidente Boric y con ellos hemos acordado cooperar para solucionar esta situación", remarcó.

Perú declaró estado de emergencia en sus fronteras esta jornada para evitar que migrantes intentaran ingresar a su territorio desde Chile. La situación será abordada a través de un comité binacional, anunció el diplomático peruano.

Van Klaveren: Perú tomó una decisión soberana no solo con Chile

Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, señaló que la decisión tomada por Perú de resguardar sus fronteras es "soberana" y que no sólo se hizo respecto a Chile.

"Perú tomó una decisión soberana sobre sus fronteras y sobre su gestión migratoria; no solo con Chile, sino que con el resto de sus países vecinos. Es por eso que estamos conversando con ellos a través de los canales diplomáticos existentes, de manera de buscar la mejor forma de encontrar una solución en conjunto", dijo el canciller.

En este escenario, si bien "Chile y Perú mantienen un diálogo y colaboración permanente en materia migratoria", el proceso "se activa con mayor intensidad en situaciones complejas, como la que se está desarrollando actualmente en la frontera norte", agregó.

En ese sentido, "debido a la situación actual, ambos países acordamos reunirnos este lunes para conformar un comité binacional de cooperación migratoria, que será encabezado por ambos cancilleres para buscar la mejor forma de gestionar la migración irregular; un problema que aqueja no solo a Chile y a Perú, sino que a toda la región", concluyó van Klaveren.