Servel peruano propone chalecos antibalas para candidatos tras atentado

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo ente electoral en Perú, planteó entregar chalecos antibalas a los candidatos de las próximas elecciones presidenciales y legislativas del 2026, ante el reciente ataque sufrido por un aspirante presidencial.

Según informó el presidente de la entidad, Roberto Burneo, "el entorno en que se van a desarrollar estas elecciones (en abril próximo) no van a ser muy seguras", debido al clima de violencia criminal y tras el atentado sufrido el martes por el candidato Rafael Belaúnde Llosa, del que salió ileso.

Burneo confirmó que "el JNE viene adquiriendo chalecos antibalas para sus funcionarios y jurados especiales.

Sin embargo, el titular del JNE aclaró que no están autorizados ni tienen los recursos para adquirir estos chalecos para los candidatos, razón por la cual invocó a "las autoridades del Poder Legislativo y Ejecutivo tomen esas medidas y no escatimen esfuerzos".

En ese sentido, Burneo señaló que era conveniente que se adelante la ejecución de los protocolos de seguridad, antes del 23 de diciembre, que es el plazo para anunciar oficialmente a los candidatos presidenciales, porque se han presentado "acciones concretas y preocupantes".

El reciente atentado ocurrió el martes pasado en el distrito de Cerro Azul, situado en el sur de Lima, donde Belaúnde, empresario y nieto del dos veces expresidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985), había acudido a inspeccionar unos terrenos donde tiene un negocio inmobiliario, según señaló la Policía.

Al menos tres balas impactaron en el parabrisas del automóvil de Belaúnde, a la altura del conductor sin llegar a alcanzarlo, según una imagen tomada por el propio candidato, que mostró el estado en el que quedó su vehículo.

Además, el viernes pasado fue asesinado en la norteña ciudad de Piura el abogado Percy Ipanaqué, quien era precandidato a diputado por el izquierdista partido Juntos por el Perú (JP), cuando faltaban pocas horas para celebrarse las elecciones internas que definirían a los representantes de cada organización política.

Belaúnde es uno de los 39 candidatos presidenciales que se prevé que tenga las elecciones generales convocadas para 2026 en Perú para elegir a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, donde por primera vez, tras más de 30 años, el país volverá a tener un Parlamento bicameral con Congreso y Senado.