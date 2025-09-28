Cientos de manifestantes, convocados para participar en la denominada 'Marcha de la 'Generación Z', se enfrentaron durante la noche de este sábado en el centro histórico de Lima con agentes antidisturbios de la Policía Nacional del Perú (PNP) que frenaron su intención de llegar hasta la sede del Congreso.

Los principales incidentes se produjeron en la avenida Abancay, donde grupos de personas buscaron sobrepasar un cerco de seguridad armado por agentes antidisturbios, lo que llevó a que se lance gran cantidad de gases lacrimógenos y se produzcan choques entre policías con varas y manifestantes con diferentes objetos contundentes.

Diversos colectivos ciudadanos, conformados en su mayoría por jóvenes estudiantes y trabajadores, convocaron para este sábado a una marcha de protesta en el centro histórico de Lima, bajo la denominación de 'Marcha de la Generación Z', en rechazo al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República.

Los organizadores aseguraron que la intención era mostrar que "todo el Perú está unido" en contra de la corrupción, el crimen organizado y la violencia que se ha desatado en el país.

