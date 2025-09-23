Perú promulgó ley que impone cadena perpetua a asesinos, secuestradores y extorsionadores

El Gobierno de Perú promulgó el lunes la ley que crea el delito de "criminalidad sistemática", que será sancionado con cadena perpetua y fue aprobado por el Congreso con el objetivo de combatir el embate del crimen organizado en el país.

La norma, que modifica el artículo 318-B del Código Penal, señala en un artículo único que este nuevo delito se aplicará a quien "provoque o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado" mediante el uso de armas de fuego, explosivos u otros de características similares.

Agregó que estos actos delictivos crean "zozobra o terror en la población o una parte de ella", por lo que deben ser reprimidos "con cadena perpetua".

La norma fue publicada en el diario oficial El Peruano con las firmas de la presidenta Dina Boluarte, y el primer ministro, Eduardo Arana.

Críticas a la ambigüedad de la norma

Esta incorporación en el Código Penal fue aprobada por el Congreso de Perú el pasado 4 de septiembre, tras haber recibido en octubre del año pasado una propuesta para la creación del delito de "terrorismo urbano", planteada ante el incremento de extorsiones, atentados y asesinatos por encargo que se ha desatado en el país.

Tras su aprobación con modificaciones por el pleno del Congreso, varios legisladores criticaron su supuesta ambigüedad, o la efectividad que pueda tener, al referirse a delitos que ya están tipificados y cuentan con sanciones drásticas, incluida la cadena perpetua.

Cuando se discutió la norma, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el izquierdista Flavio Cruz, aseguró que el dictamen se basó en 17 proyectos de ley presentados por diferentes bancadas, que fueron sometidos a diferentes debates hasta llegar a la propuesta final.

Sin embargo, la congresista Gladys Echaíz, quien fue fiscal general peruana, cuestionó que no se haya incluido una ampliación del plazo que se otorga a la Policía para investigar, que aseguró que debería extenderse a 15 días de detención para los casos graves y no las 48 horas que se permiten actualmente.

La legisladora izquierdista Ruth Luque calificó la norma de "populismo penal" y consideró que está redactada "de manera ambigua, al incluir frases como 'otros de similar características', lo que puede dar lugar a arbitrariedades".

Sin embargo, fue defendida por otros parlamentarios, como el ultraconservador Diego Bazán, quien sostuvo que se necesita "ser contundentes contra los criminales" y que "esta ley sí aporta, porque tipifica un delito que no existe en el Código Penal".

Tras el debate y la aprobación de la propuesta, el Congreso aseguró que se "busca dotar al sistema de justicia de un nuevo instrumento legal para enfrentar la criminalidad organizada", pero admitió que el debate parlamentario "dejó en evidencia que persisten posiciones divididas sobre su eficacia y alcances".